🎥 Van een verrassing gesproken! Geoffrey Soupe (35) boekt de grootste zege van zijn carrière, Theuns weer derde

De verwachte massasprint in de zevende rit van de Vuelta is er ook gekomen. Maar we kregen met Geoffrey Soupe wel een bijzonder verrassende winnaar.

Na de zware bergetappe van donderdag stond er opnieuw een klassieke sprintetappe richting Oliva. Slechts twee vluchters vandaag met de Spanjaarden José Herrada en Ander Okamika. Het peloton, met Alpecin-Deceuninck op kop, hield de twee perfect binnen schot. Langs de kust was het wel bijzonder nerveus in het peloton. In de finale waren er dan ook enkele valpartijen, onder meer Sepp Kuss en Thymen Arensman lagen erbij. Het werd een bijzonder chaotische sprint in Oliva, geen enkel treintje kon echt op de rails gezet worden. De Fransman Geoffrey Soupe (TotalEnergies) zette heel vroeg aan en verraste iedereen. De Venezolaan Orluis Aular werd tweede, Edward Theuns strandde net als in rit drie op de derde plek. 🚴🇪🇸 | Wat een merkwaardige sprint, heel verrassend. Het is Geoffrey Soupe die wint! 🥇👏 #LaVuelta23⁣

