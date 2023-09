Johan Bruyneel bijzonder kritisch voor Soudal Quick-Step: "Dat is madness"

Remco Evenepoel had donderdagochtend het plan om zijn rode leiderstrui weg te geven. Dat gebeurde ook, maar volgens Johan Bruyneel had Soudal Quick-Step ook geluk.

Bruyneel was in de podcast The Move kritisch voor Soudal Quick-Step. "Ze hebben de trui niet weggeven, ze hebben hem verloren." Dat er een sterke kopgroep van 40 renners kon wegrijden, begrijpt Bruyneel niet.

"Dat is madness, dat kun je op geen manier controleren. No way. Gelukkig kregen ze nog hulp van Movistar en INEOS, anders was die groep met Sepp Kuss gewoon weg geweest. Als die groep meer dan tien minuten krijgt, hoe ga je dat terugdraaien?"

"Toen ik zag dat het verschil zeven minuten was, dacht ik: dit is niet goed, vooral omdat er vier Jumbo-Visma's mee waren. VIER Jumbo-Visma's. Uiteindelijk kwam het relatief allemaal nog wel goed, maar ik denk niet dat dit het plan was. De Vuelta had ook in gevaar kunnen komen voor Evenepoel", zei Bruyneel nog.