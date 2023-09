Thomas De Gendt deelt mooi verhaal uit de Vuelta en bedankt anonieme fan

In de bergetappe van donderdag naar Observatorio Javalambre kende Thomas De Gendt in het begin van de etappe pech. Maar hij kon gelukkig rekenen op het snelle hulp van een toeschouwer.

"Mijn ketting vloog eraf op de tweede klim van de dag. Toen sprong plots een fan de weg op", schrijft De Gendt op zijn sociale media." Hij had mijn ketting er in vijf seconden weer op gelegd en duwde mij direct terug op snelheid."

"En dat allemaal terwijl hij zei dat ik een machine ben." Of de fan had het over zichzelf. "Ik wil deze anonieme fan graag bedanken voor deze geweldige hulp", zei De Gendt nog. Hij eindigde donderdag uiteindelijk als 128ste op meer dan 27 minuten van winnaar Sepp Kuss.

My chain dropped on the second categorised climb of the day. A fan jumped on the road, put my chain on in 5 seconds and pushed me up to speed. All this while saying i’m a machina. Thank you anonymous fan for the great help.