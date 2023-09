De Cauwer pakt opnieuw uit met nostalgisch moment: "Ik weet veel, maar ben geen kwisser, ik weet van niets"

Renaat Schotte wilde het eens hebben over het WK 1973 in Barcelona, dag op dag vijftig jaar geleden. Gimondi won toen, met Maertens (2e) en Merckx (4e) in de kleine kopgroep.

"2 september? Neen, dat doet niet meteen een belletje rinkelen. Een WK? Ik ben een slechte kwisser, ik weet veel maar ik onthou geen datums. Ik ben een heel slechte kwisser, ik weet van niets", aldus José De Cauwer bij Sporza tijdens de rit van de Vuelta. 1973 "Als je mij vraagt wie in een bepaald jaar kampioen werd, dan weet ik het niet. Maar als je het zegt waar het gebeurde en wie er won, dan zal ik u alles over die koers kunnen vertellen. En ja 1973, de hele zaak rond Gimondi en Merckx en de discussies achteraf ..." Om vervolgens helemaal nostalgisch te worden: "In de periode ervoor in de tijd van Rik Van Looy en Fred De Bruyne, ... Je wil niet weten wat er toen gebeurde qua naast de ploeg kleuren. Dat verloopt nu gemiddeld genomen toch wel beter vind ik. Voor het overgrote deel loopt het nu netjes." "En verder 2 september? De eerste steenlegging van ... En proficiat Tom Steels!"