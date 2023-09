🎥 Als een rockster: gekkenhuis bij 1e optreden Mathieu van der Poel als wereldkampioen

Mathieu van der Poel komt sinds het WK in Glasgow voor het eerst in actie. In Frankrijk was het op de koppen lopen rond de teambus van Alpecin-Deceuninck.

Op het WK in Glasgow werd Mathieu van der Poel wereldkampioen. Na het WK nam hij een korte vakantie en bouwde hij opnieuw op richting de rest van het jaar, want in de aanloop naar het veldritseizoen werkt hij nog enkele wegwedstrijden af.

Zijn 1e koers sinds zijn wereldtitel was de Bretagne Classic in Plouay. Daar werd hij door een massa volk ontvangen. Rond de teambus van Alpecin-Deceuninck was het op de koppen lopen.

Van der Poel was als kleinzoon van Raymond Poulidor al bijzonder populair in Frankrijk en zijn regenboogtrui deed er nog een schepje bovenop. Massaal vroegen ze om een handtekening of selfie van de wereldkampioen.