Wout Van Aert stapt in het onbekende: "Een nieuwe rol voor mij"

Wout Van Aert herneemt na het WK in Glasgow ook op de weg. Hij zal de Tour of Britain rijden. Al zal dat in een nieuwe rol zijn.

Op het WK in Glasgow pakte Wout Van Aert zilver mee naar huis. Nadien nam hij een pauze en begon hij opnieuw op te bouwen richting de rest van het jaar. Vorige week zaterdag reed hij al een gravelrace in Houffalize en won hij die ook. Zondag maakt hij in de Tour of Britain zijn rentree op de weg.

In die Tour of Britain krijgt hij een specifieke rol. Hij zal de lead-out voor Olav Kooij vormen. Die rol vervulde hij nog nooit in zijn carrière.

"Gezien de potentiële sprints (de organisatie verwacht eerst 6 sprints, red.) is het logisch dat ik voor Kooij zal rijden", vertelde Van Aert aan Sporza. "Die rol is nieuw voor mij. Ik heb ervaring in massasprints en weet dus hoe hectisch het kan zijn. Hopelijk doe ik mijn job goed en kan ik Olav goed piloteren."

VAN AERT VERSUS INEOS GRENADIERS?

De laatste 2 etappes zijn geaccidenteerder en daar zal het eindklassement beslist worden. Van Aert komt in aanmerking voor de eindzege, maar vindt dat INEOS Grenadiers de te kloppen ploeg is. Zij hebben Tom Pidcock en Carlos Rodriguez in hun rangen.