José De Cauwer ziet groot risico voor Remco Evenepoel in de Vuelta: "Dat is dodelijk"

De renners hebben maandag hun eerste rustdag in de Vuelta. Remco Evenepoel staat er nog altijd goed voor, al is er volgens José De Cauwer één gevaar.

Remco Evenepoel staat na negen ritten op de vierde plaats in het algemeen klassement, hij staat op 2'22" van leider Sepp Kuss. De Belgische kampioen heeft nu zeven seconden voorsprong op Roglic, Vingegaard en Mas staan op elf seconden.

Evenepoel staat er dus goed voor, maar het zwaarste moet natuurlijk nog komen, dat weet ook José De Cauwer. "Ik denk dat de eerste 9 dagen allemaal maar voorspel zijn geweest", zegt José De Cauwer aan Sporza. "Er komt nog heel veel Ronde van Spanje aan."

Er kan dus nog bijzonder veel gebeuren, met heel wat klassementsrenners die nog kort op elkaar staan. De Cauwer ziet dan ook een groot gevaar voor Evenepoel. "Hij moet het spel spelen met Ayuso en Mas zodat hij niet alles alleen hoeft op te lossen. Het grote gevaar is als één van die Jumbo's meegaat in een aanval. Dat is dodelijk."