Marc Sergeant zag iets duidelijk bij Primoz Roglic wat Remco Evenepoel veel vertrouwen moet geven

Primoz Roglic was zaterdag de sterkste in de Vuelta. En dat vierde de Sloveen opvallend uitbundig.

Primoz Roglic toonde zich dit jaar al meermaals een koele kikker. De Sloveen won onder meer ritten in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Burgos, maar vierde die nooit. Hij duwde meestal gewoon zijn fietscomputer uit en bolde over de streep.

Maar zaterdag in de Vuelta was dat toch anders. De Sloveen vierde zijn ritzege bijzonder uitbundig, dat stelde ook Marc Sergeant vast. "Hij stak zijn handen omhoog alsof hij de Vuelta daar al won. Dat wijst er voor mij op dat Evenepoel hem zaterdag pijn deed door tempo te maken op die laatste klim", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Sergeant was het voor Roglic een soort opluchting dat hij toch kon blijven aanhaken bij Evenepoel, nadat de Belgische kampioen stevig doortrok. "Roglic is zijn belangrijkste tegenstander", is de conclusie dan ook van Sergeant.