Mathieu van der Poel heeft duidelijke uitleg voor offday in eerste koers als wereldkampioen

Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste echte wedstrijd al wereldkampioen niet kunnen uitblinken. In de Bretagne Classic reed hij een anonieme koers.

De Bretagne Classic was voor Van der Poel een eerste wegkoers na zijn wereldtitel in Glasgow, nu bijna een maand geleden. Van der Poel moest echter al op 25 kilometer van de meet lossen en kwam op bijna 9 minuten binnen van winnaar Valentin Madouas.

Maar Van der Poel had vooraf ook verwacht dat hij niet top ging zijn. "Er is redelijk wat decompressie", zei Van der Poel bij AD. "Ik heb ook nog niet met intensiteit getraind. Ik kwam in een goed groepje terecht, dus ik ben gewoon doorgereden. Dat maakt me nog wat beter richting de volgende koersen."

Testevent Olympische Spelen

Van der Poel neemt op 23 en 24 augustus deel aan testevent van het mountainbiken voor de Olympische Spelen. "Ik wil toch een beetje blijven koersen en in vorm blijven tot dat testevent", legde hij uit.

Van der Poel heeft ook een goede reden om nu nog wat koersen te rijden. "Ik ga liever koersen dan trainen. Het WK viel dit jaar ook vroeger dan normaal, dus ik vond het ook te vroeg om nu al te gaan rusten. Dan wordt het wel heel lang zonder koersen."