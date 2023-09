Mathieu van der Poel heeft er absoluut geen schrik van: "Dat neem ik er dan wel bij!"

Mathieu van der Poel koerste in de Bretagne Classic voor het eerst in zijn regenboogtrui in een wegwedstrijd. Het lijkt ook een mooi jaar te worden voor hem.

Remco Evenepoel moest na 10 maanden al zijn regenboogtrui afstaan aan Mathieu van der Poel, die er nu zo'n 13 maanden mee zal kunnen rondrijden. In de Bretagne Classic afgelopen zondag verliep het nog niet zo goed, Van der Poel eindigde op meer dan 9 minuten van winnaar Madouas.

In het wielrennen bestaat er zoiets als de 'vloek van de regenboogtrui', waarbij een renner als wereldkampioen plots veel minder gaat presteren. Remco Evenepoel had daar dit jaar geen last van, ook Van der Poel lijkt er zich niet druk om te maken.

"Nee, daar ben ik zeker niet bang voor. En als die vloek er al is, dan vat ie mij in een mooie regenboogtrui. Dat neem ik er dan wel bij!", zei de wereldkampioen bij In de Leiderstrui. Zondag toont Van der Poel zijn regenboogtrui in de GP de Fourmies.