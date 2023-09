Vuelta-renners lijden honger na nachtelijke busrit: "Niet goed voor het moraal"

Ook de rustdag in de Vuelta is niet vlot verlopen voor heel wat renners. Edward Theuns en Thomas De Gendt kunnen er over meespreken.

De eerste week van de Vuelta stond bol van de incidenten. Bijna elke dag was er wel iets en de hoop was dan ook dat de rustdag ook voor de organisatie voor wat rust zou zorgen. Maar opnieuw was het van dat.

Vanuit aankomstplaats Collado de la Cruz de Caravaca moest de renners namelijk nog een verre verplaatsing maken naar Valladolid, waardoor ze het vliegtuig namen. Eén van de vliegtuigen moest door het slechte weer wel landen in Madrid, waardoor de renners nog bijna 3u op de bus moesten zitten.

Ook Edward Theuns en Thomas De Gendt waren bij de getroffen renners. "We zijn om 03.15 uur aangekomen in ons hotel, terwijl we tot die tijd niet eens hebben kunnen eten. In tijden waarin je elke gram van je eten moet afwegen en alles moet doen om te kunnen herstellen, is dit niet echt een boost voor het moraal", schreef Theuns op zijn sociale media.