Jumbo-Visma vreest Evenepoel: "Weten dat het slikken wordt"

Jumbo-Visma staat er voorlopig goed voor in de Vuelta d'Espana. Toch beseffen ze maar al te goed dat het opletten wordt voor Remco Evenepoel.

Te beginnen dinsdag in de tijdrit, waar Evenepoel hoopt te kunnen uithalen. De wereldkampioen tijdrijden zou zo een zaak kunnen doen in de stand én als het even kan ook dichter kunnen komen bij de rode leiderstrui en eindwinst in de Vuelta.

Rest bijvoorbeeld al de vraag of Sepp Kuss in een tijdrit van zo'n 25 kilometer Remco Evenepoel kan afhouden, ook al is de kloof meer dan twee minuten. Zelfs bij Jumbo-Visma zelf zijn ze er niet helemaal gerust in.

Flink verlies

“Ik vrees dat het nipt wordt. Sepp Kuss heeft al degelijke tijdritten gereden, maar dat was vaak met hoogtemeters. Dit parcours is quasi helemaal vlak en dat ligt Kuss niet helemaal. En Evenepoel liet ongeziene dingen zien op het WK in Glasgow", aldus Mathieu Heijboer in Het Nieuwsblad.

De head of performance bij Jumbo-Visma is dé man voor de tijdritten binnen het team. "We weten dat het slikken wordt, ik calculeer dan ook een flink verlies in." Met Vingegaard en Roglic hebben ze bij Jumbo-Visma natuurlijk wel nog twee andere hete hangijzers in het vuur. Zij kunnen wél als de beste tijdrijden, dus ook daar kijken we naar uit.