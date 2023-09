Meervoudig wereldkampioen Kopecky komt opnieuw in actie en legt doelen uit

Lotte Kopecky is na haar sterk WK opnieuw klaar om haar volgende doelen te gaan voorbereiden. En daarbij hoort ook het EK en een mogelijke nieuwe trui.

Lotte Kopecky gaat aan de slag in de Simac Ladies Tour, een Nederlandse race op World Tour-niveau over zes verschillende ritten. En daar zijn de doelen duidelijk én ook op later gericht, want er komt na een WK ook een EK aan.

Op het WK pakte Kopecky twee prijzen op de piste en eentje op de weg, nu wil ze ook op het EK gaan schitteren. "Na het WK heb ik kunnen rusten, maar alles is qua vermogens en dergelijke meer dan in orde," aldus de Belgische wereldkampioene.

Etappe winnen

Ze toont dan ook ambities: "Dit is voorbereiding op het EK, maar ik zou toch graag op zijn minst een etappe winnen", aldus Kopecky bij Sporza. De Simac Ladies Tour rijdt vooral door Nederland, maar er is ook een etappe in België.

Misschien kan Kopecky voor ritwinst zorgen in Leuven? Er zijn verschillende parcoursen die perfect bij haar passen in ieder geval.