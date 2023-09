Remco Evenepoel doet een (klein) zaakje in Vuelta, maar moet ritzege aan hele sterke man laten

In de Vuelta maakten we ons daags na de rustdag op voor een pittige tijdrit in Valladolid. Het werd een strijd tussen specialisten en klassementsmannen, met ook een onderlinge strijd tussen de grote titelpretendenten op de eindzege.

Stefan Bisseger zette erg snel de eerste richttijd neer, daarna was het aan Filippo Ganna om met een wereldtijd uit te pakken en iedereen op ruime afstand te zetten. Alle andere favorieten beten zich vervolgens stuk op de tijd van de snelle Italiaan. Evenepoel beste klassementsman Van de klassementsmannen was Remco Evenepoel (+16") de beste, maar aan Ganna kon ook hij niet tippen zo bleek uiteindelijk. Evenepoel werd wel tweede. Ook Primoz Roglic (+36") maakte de nodige indruk en deed beter dan tourwinnaar Jonas Vingegaard (+1.17") op weg naar plek 3. Sepp Kuss reed naar zijn mogelijkheden ook een prima race en kon op die manier zijn rode leiderstrui weten te redden. Bij UAE was Almeida (+50") dan weer beter dan Ayuso (+1.11"). Aan de tijd van Ganna kwam dus niemand meer.