Wout van Aert maakt andermaal indruk, ploegmaat scoort 3 op 3

In de Tour of Britain was er op dinsdag de derde etappe van Goole naar Beverley. Werd het een hattrick voor Jumbo-Visma?

De eerste twee ritten waren een prooi voor Olav Kooij, die gebruik maakte van goed gidswerk van luxeploegmaat en lead-out Wout van Aert. En hij was dan ook de grote favoriet voor de derde rit ook. Nils Politt en Matthew Bostock waren de vluchters van dienst, maar een dikke vijf kilometer voor de streep waren ze eraan voor de moeite. En dus konden we ons opnieuw opmaken voor een sprint. 3 op 3 Daarin geen grote verrassingen eigenlijk. Wout van Aert die de sprint regelde en Olav Kooij die eruitkwam voor de verwachte hattrick. Van Poppel en Vernon maakten het dagpodium compleet, Kooij blijft uiteraard ook leider. In het slotweekend zullen er pas tijdsverschillen verwacht worden.