🎥 Spanjaard pakt zijn 3e Vuelta-ritzege uit zijn carrière, Remco Evenepoel wint prestigesprintje op stevige aankomst bergop

Jesus Herrada heeft de 11e etappe in de Vuelta gewonnen. Op een steile aankomst bergop had hij het beste eindschot. Onder de favorietne was er een relatieve wapenstilstand. Sepp Kuss blijft leider.

Na de tijdrit stond in de Vuelta een vlakke etappe met een stevige aankomst bergop op het menu. Vanuit Lerma ging het naar Laguna Negra (Vinuesa). De etappe was 163 km lang en de slotklim naar Laguna Negra was 6,5 km lang en 6,8% steil. Vooral aan het einde ging het stevig omhoog, met stroken tot 14%. De laatste 500 meter gingen 11,2% omhoog.

Het was een felle strijd om in de vroege vlucht te zitten. Vooraf werd de kans op slagen groot geacht en na meer dan een uur vertrokken 26 renners. Daarbij zaten onder meer Geraint Thomas, Filippo Ganna, Otto Vergaerde en Andreas Kron.

De kopgroep kreeg een vrijgeleide en reden meer dan 5 minuten voorsprong bij elkaar. Die voorsprong hadden ze ook aan de slotklim. Onder impuls van onder meer Ganna werd de kopgroep stevig uitgedund.

Aan het begin van de steile stroken volgde een nieuwe versnelling en er bleven nog 8 renners over. Jonathan Caicedo ging onder de vod en had enkele seconden voorsprong. In de slotmeters versnelde Jesus Herrada en hij ging op en over Caicedo. Herrada won voor Romain Grégoire en Kron. Voor Herrada is het zijn 3e Vuelta-rit uit zijn carrière.

🚴🇪🇸 | Pippo Ganna reed zich helemaal leeg in dienst van Geraint Thomas, maar de Brit komt er niet aan te pas in de lastige slotkilometer. Jesus Herrada beschikt wel over de explosiviteit en wint op Laguna Negra. #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/28HqI59R1A — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 6, 2023

In de groep der favorieten was het Cian Uijtdebroeks die als 1e aanviel. In het peloton ging het blok erop en zo reed Uijtdebroeks meer dan een halve minuut weg.

Het leek een wapenstilstand tussen de favorieten te worden, maar in de slotmeters zette Remco Evenepoel nog zijn sprint in. Sepp Kuss volgde gezwind in zijn zog en nadien kwam ook Primoz Roglic aansluiten. Ze haalden net voor de finish nog Uijtdebroeks bij en uiteindelijk waren er geen verschillen tussen de favorieten. Kuss blijft leider.