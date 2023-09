Miguel Indurain probeert te voorspellen hoe de Vuelta zal aflopen: "Zijn ploeg is vrij uitgebalanceerd"

Miguel Indurain denkt dat het een duel tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic zal worden. De Spanjaard was op bezoek in de Vuelta.

In totaal won Miguel Indurain in zijn carrière 7 grote rondes. 5 keer won hij de Tour de France en 2 keer de Giro d'Italia. Een Vuelta-zege zat er nooit in. In 1991 werd hij er eens 2e.

Deze Vuelta was hij in Valladolid op bezoek om er de tijdrit bij te wonen. Hij zag er Filippo Ganna winnen en Remco Evenepoel 2e worden. Zo nam de Belg tijd op zijn concurrenten voor de eindzege.

"Evenepoel is een compleet renner", vertelde Indurain aan VTM Nieuws. "Maar de concurrentie is in deze Vuelta stevig. Jumbo-Visma staat met 3 man in de top 10 en dan heb je nog mannen zoals Juan Ayuso en Enric Mas. Al houdt Evenepoel zich voorlopig staande. Ik denk dat het een duel tussen Evenepoel en Primoz Roglic zal worden."

Dankzij de tijdrit heeft Evenepoel extra voorsprong. "Maar er komen onder meer nog de Tourmalet en de bergen in Asturië", ging Indurain verder. "Ik vind dat zijn ploeg ook vrij uitgebalanceerd is in vergelijking met veel andere teams."