Alpecin-Deceuninck doet het met plek 2 en verslikt zich in UAE in Vuelta, Evenepoel verliest seconden op Roglic

Voor Alpecin-Deceuninck is het al een heel mooie Vuelta geweest tot dusver, met 2 keer een ritzege voor Groves en ook de groene trui. In Zaragoza kregen ze echter lik op stuk van UAE en Molano. Ook opvallend: Evenepoel verloor wat seconden ten opzichte van Roglic.

Ging het een kans voor vluchters worden of kregen we waaiers op weg naar Zaragoza? Jetse Bol en Abel Balderstone dachten er niet te veel bij na: vlammen maar! Het duo kreeg meteen een vrijgeleide. Om voorop te koersen, niet om een grote voorsprong in de schoot geworpen te krijgen. Een kat-en muisspel was zo begonnen.

In het peloton was het ook even schrikken bij een val waar Louis Vervaeke ook bij betrokken was. Daarna werd er weer dichter naar de koplopers toegeslopen. De meerdere stuiptrekkingen van de Nederlander Bol verdienden applaus, maar meer dan dat zouden ze niet opleveren.

ROGLIC PAKT BONI'S

Over waaiers moesten er geen zorgen gemaakt worden. Zo was het enige resterende belangrijke moment op weg naar de finish. Groves was daar het snelst, Roglic pakte vier bonificatieseconden. Voor de Australiër van Alpecin-Deceuninck was het zaak om ook aan de aankomst de rapste te zijn.

De sprinttrein van Alpecin-Deceuninck werd echter overvleugeld door die van UAE. De ploeg uit de Emiraten werkte uiteraard voor Juan Sebastian Molano. Groves kwam op het einde nog opzetten, maar moest van te ver komen. Molano had ruimschoots voldoende marge: na twee keer een top 5 is het nu wel raak voor de Colombiaan.