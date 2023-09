Lotte Kopecky laat er helemaal geen twijfel over bestaan wat het allerbelangrijkst is: "Maar laten dat natuurlijk niet liggen"

Lotte Kopecky zit nog met heel wat belangrijke zaken in haar hoofd. Het allerbelangrijkste in het resterende deel van het wielerseizoen, dat is voor haar het EK. Ondertussen een zege meepikken in de Simac Ladies Tour, daar zegt ze geen neen tegen.

Kopecky won de individuele tijdrit in Leuven en sloeg ook meteen een dubbelslag. Zo doet ze haar tricolore eer aan. "Als je dan een dag met de Simac Ladies Tour naar België komt, dan is het mooi om – ook nog eens in de kampioenstrui – te kunnen winnen voor eigen volk. Ik wist dat deze korte tijdrit mij zou liggen", reageert Kopecky bij de organisatie.

Het is nu uitkijken naar wat komt voor de nieuwe leidster. "In het klassement zijn de verschillen nog niet al te groot, normaal gezien wacht morgen van Emmeloord naar Lelystad een rit voor de sprinters. Maar in Limburg en rond Arnhem kan er nog volop koers gemaakt worden."

OPSTEKER VOOR KOPECKY

Haar tijdritzege is alleszins een opsteker in aanloop naar het EK en daar draait het ten slotte om. "Mooi voor mijn voorbereiding op het EK in Drenthe, maar als we de Simac Ladies Tour kunnen winnen, laten we dat natuurlijk niet liggen."