Wout van Aert en zijn ploegmaats mogen meer dan terecht heel veel lovende woorden in ontvangst nemen

Wout van Aert en zijn ploegmaats: zij klaren het keer op keer opnieuw. De vele lovende woorden aan hun adres zijn dan ook meer dan terecht.

Al vier keer op rij was Jumbo-Visma aan het feest in de Tour of Britain. Telkens met Olav Kooij als afmaker, telkens met Wout van Aert als gedroomde lead-out. Logisch dus dat meervoudig ritwinnaar Kooij enorm dankbaar is voor hoe Van Aert en de rest van de bende hem steeds naar de finish loodst.

Het is tot op heden een ongelooflijk lekkere week

"Het is de sterkte van de ploeg die hier het verschil maakt", beseft de leider in de rittenkoers maar al te goed. "Zij stellen mij nu al vier dagen op een rij in de mogelijkheid om voor de zege te sprinten. Het is tot op heden een ongelooflijk lekkere week, waarin we veel vertrouwen opdoen."

Voor de man uit Numansdorp kan het niet meer stuk, al is het ook uitkijken naar wat er nog meer kan. Zeker richting het weekend, wanneer enkele ritten op het menu staan waarin Van Aert zelf zijn ding kan doen. "We gaan eerst van deze zege genieten, alvorens we naar de kansen kijken die er in de komende dagen mogelijk nog aankomen."