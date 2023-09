Alpecin-Deceuninck verliest een 2e renner in de Vuelta: "Een operatie is nodig"

Robbe Ghys heeft de Vuelta verlaten. Het is al de 2e opgave van Alpecin-Deceuninck en zo verliest Kaden Groves een belangrijke pion in zijn sprinttrein.

Eerder viel Robbe Ghys al zwaar in de Vuelta. Hij kon ondanks zijn blessures verder. "Ondertussen was ik van die blessures volledig hersteld", reageerde hij via Instagram. "Maar mijn zadelpijn liet niet toe om nog verder te gaan. Daarom keer ik terug naar huis. Maandag volgt dan een operatie."

Nochtans was het, ondanks die val, al een succesvolle Vuelta voor Ghys. Als lead-out voor Kaden Groves had hij een belangrijk aandeel in de 2 ritzeges van hun sprinter. Door de opgave van Ghys zal Alpecin-Deceuninck zijn lead-out wat moeten aanpassen.

Zo verliest Alpecin-Deceuninck al een 2e renner in deze Vuelta. Eerder gaf Samuel Gaze al in de 8e rit op. Hij was al enkele dagen ziek en kon niet herstellen.