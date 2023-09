Complete offday voor Remco Evenepoel in de Vuelta: luitenant Pieter Serry reageert

Remco Evenepoel heeft in de rit naar de Tourmalet de Vuelta verloren. Hij beleefde een complete offday en zakte zo naar plaats 19 in het klassement.

Al op de Aubisque moest Remco Evenepoel lossen. De volledige ploeg wachtte op hem, maar ook daar had hij moeite om het tempo te volgen. Hij gooide de handdoek in de ring en verloor uiteindelijk 27'05". Zo zakte hij in het klassement naar een 19e plaats en volgt hij op 27'50".

Het was dus een complete offday van Evenepoel. Na de rit trok hij meteen warme kledij aan en reed hij naar beneden. Met de pers sprak hij niet. Al had Philippe Gilbert tijdens de rit met Evenepoel geprobeerd te praten. Enkel het woord "leeg" kwam uit de mond van de Belgische kampioen, zo wist Gilbert aan Sporza te vertellen.

"Een slechte dag in zo'n rit is moeilijk", aldus Pieter Serry bij Sporza. "We hebben gevochten, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Hij zei gewoon 'sorry'."

KLAAS LODEWYCK KOMT MET MEER UITLEG OVER REMCO EVENEPOEL

Serry nam het op voor zijn kopman en vond het tijdverlies geen schande. Bij Soudal Quick-Step zullen ze ook het geweer van schouders veranderen. Ze mikken nu op ritzeges.

Later reageerde ploegleider Klaas Lodewyck nog in een persbericht. Hij zei dat Evenepoel "geen blessure had of ziek was, maar gewoon een slechte dag had, wat kan gebeuren".