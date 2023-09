Lotte Kopecky wil niet te veel hooi op haar vork nemen: "Ik heb al genoeg om me op te focussen"

Lotte Kopecky won donderdag een tijdrit in de WorldTour. Voor haar was het een primeur, maar ze wil er niet op focussen.

De 2e rit in de Simac Ladies Tour was een korte tijdrit van 7,1 km in en rond Leuven. Het was een kolfje naar de hand van Lotte Kopecky. Zo pakte ze ook de leiderstrui over.

Voor Kopecky was het een primeur, want ze won voor het eerst een tijdrit op WorldTour-niveau. "Ik wist dat deze korte tijdrit binnen mijn mogelijkheden lag", sprak ze bij Sporza. "Daarom had ik er een doel van gemaakt. Als je het eindklassement in dit soort etappewedstrijden wil winnen, moet je namelijk over een goede tijdrit beschikken."

Na triomfen op de weg en op de piste won Kopecky dus ook in de tijdrit, maar ze wil er zich niet extra op toeleggen. "Je kan alleen een specialist worden als je je volledig op het tijdrijden toelegt. En ik heb al genoeg om op te focussen", besloot ze.