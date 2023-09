Marc Sergeant geeft Remco Evenepoel goede raad: "Hij stemt zijn koers best op hem af"

Remco Evenepoel staat voor een belangrijk tweeluik in de Pyreneeën. Eerst is er de zware bergrit met aankomst op de Tourmalet en zaterdag volgt een andere zware bergrit. Deze keer ligt de aankomst boven op Larra-Belagua.

Na 12 ritten blijft Remco Evenepoel goed in het klassement staan. Hij staat nog steeds 3e en laat de belangrijkste favorieten achter zich. Na het tweeluik in de Pyreneeën zal het klassement helemaal door elkaar geschud zijn.

"Als Jumbo-Visma voor de aanval kiest, stemt Evenepoel best zijn koers op die van Primoz Roglic af", aldus Marc Sergeant in Het Nieuwsblad. "Het lijkt erop dat Jonas Vingegaard niet op Tour-niveau is en Sepp Kuss na een tijd voelen dat het zijn 3e grote ronde is. Meer en meer merk je dat Roglic de feitelijke kopman is.

Volgens Sergeant zal niemand van Jumbo-Visma wachten als Kuss lost: "Hetzelfde geldt voor Vingegaard. Roglic zal niet wachten. Integendeel. Hij zou nog eerder aanvallen, maar als Roglic zou lossen, dan denk ik dat Jumbo Visma wel iemand zal opofferen."