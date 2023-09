Thomas De Gendt komt met een ferme uitdaging voor meest fanatieke wielerfans op de Tourmalet

Thomas De Gendt is altijd wel goed om één of andere uitdaging te lanceren. De Tourmalet zal het bijzondere decor zijn van een opdracht waar hij geïnteresseerde wielerfans mee opzadelt.

De sociale mediakanalen van Thomas De Gendt blijven voor animo zorgen. Hij postte eerder al een foto met Evenepoel op zijn Instagram met bijschrift 'Little Bastard' en op X - het vroegere Twitter - volgt een boodschap die de moeite waard is.

"In rit 13 kan je een door mij ondertekend truitje winnen", schrijft de renner van Lotto Dstny. "Het enige wat je hiervoor moet doen is om je naam en je gsnmnummer op een stukje papier schrijven en het in mijn achterzak stoppen terwijil je me omhoog duwt op de Tourmalet."

Can I participate to the game ? — Julien Bernard (@JulienBernard17) September 7, 2023

De Gendt is dus op een ludieke manier op zoek naar dat extra steuntje om over de iconische Franse beklimming te geraken. Met Julien Bernard heeft zelfs een andere wielrenner uit het Vuelta-peloton gereageerd: hij wilde weten of hij ook mag meedoen.