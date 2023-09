"Het is uit zijn context getrokken": Wout Van Aert reageert op vergelijking

Wout Van Aert wordt vaak vergeleken met Raymond Poulidor als eeuwige 2e. In een gesprek met Het Laatste Nieuws reageerde hij op die vergelijking en hij gaat er niet mee akkoord.

In de Tour of Britain won Wout Van Aert de 5e etappe. Het was zijn 1e zege sinds zijn nationale tijdrittitel en de E3 Saxo Classic en het was ook zijn 1e zege na verschillende ereplaatsen. "De vragen waarom ik al een tijd niet meer gewonnen heb, moet ik nu even niet meer horen", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

De vele ereplaatsen leverde Van Aert ook al de bijnaam van eeuwige 2e op, zoals Raymond Poulidor. "Ik zou liever niet met die bijnaam met pensioen gaan, want persoonlijk vind ik dat ik een winnaar ben", aldus Van Aert.

Van Aert vindt helemaal niet dat die bijnaam klopt: "Het is uit de context getrokken door die reeks op de kampioenschappen: bijna altijd een medaille, maar geen goud."

"Dat ik vaak 2e word, is omdat ik altijd koers tot op de streep. Andere jongens kunnen niet de eeuwige 2e genoemd worden, want als ze voelen dat ze niet kunnen winnen, doen ze geen moeite meer en laten ze lopen", besloot Van Aert.