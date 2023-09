Belgen boven in de koers! Van Aert moet diep gaan voor eindwinst in het VK, Merlier laat Wolfpack vieren in Frankrijk

Het was een belangrijke dag voor enkele Belgen, met Van Aert in een uitstekende positie in de Tour of Britain. En dan lag er nog een sprinterskans voor het rapen in de GP de Fourmies.

Tour of Britain Van Aert begon als leider aan de slotetappe, maar kreeg de ritzege absoluut niet cadeau. Zijn ploegmaats reduceerden al een deel van de kloof op de koplopers. Carlos Rodriguez koos vervolgens alleen het ruime sop en dat was wel een serieuze concurrent voor het klassement. Nadien was het dan aan Van Aert zelf om er nog de nodige seconden af te rijden en dat lukte. Rodriguez soleerde naar winst, maar Van Aert had wel genoeg gedaan om zich tot eindwinnaar van de Britse rittenkoers te kronen. GP de Fourmies Mathieu van der Poel was de grootste naam aan de start, maar het was zijn ploegmaat Dries De Bondt die solo nog de te verwachten sprint trachtte te vermijden. Dat bleek echter ook in deze editie van de GP de Fourmies onbegonnen werk. Tim Merlier spurtte vervolgens voor Soudal Quick-Step naar winst.