Bruyneel slaat mea culpa over verwachtingen Evenepoel maar waarschuwt ook: "Niet goed voor kanshebber in de Tour"

De verwachtingen die Remco Evenepoel losmaakt, kunnen alle kanten op. Ook Johan Bruyneel heeft dat nu gemerkt. Meestal zijn die torenhoog, maar na zijn offday waren die plots miniem. Waarna we weer het tegenovergestelde kregen te zien.

In de podcast The Move+ geeft Johan Bruyneel toe dat hij de onemanshow van Evenepoel niet zag aankomen. "We vroegen ons af of hij zou kunnen terugkomen en de rit kon winnen. Ik dacht: wellicht niet meteen de dag na zo'n zware nederlaag. Man, was ik verkeerd. Hij was een man met een missie. Ik denk dat niemand hem kon stoppen."

Evenepoel is een kerel van extreme prestaties

Al is het niet al het negatieve hiermee uitgewist. "Uiteindelijk zal de Ronde van Spanje wel een nederlaag voor hem blijven, want hij zal 'm niet winnen. En als je als titelverdediger niet wint, is het geen succes." Wat niet wegneemt dat Evenepoel een ongelooflijke renner is. "Hij toonde dat hij een speciale kerel is, een kerel van extreme prestaties."

Dat hebben we eerder van hem ook al gezien. "Hij heeft al dikwijls laten zien dat hij er vol voor gaat wanneer hij met iets in zijn hoofd zit. Soms is hij onaantastbaar. En aan de andere kant: als hij een slechte dag heeft, heeft hij een héél slechte dag. Dat is niet goed voor iemand die een kanshebber wil zijn in de Tour de France."