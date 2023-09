Daar is de man in het wit opnieuw: aan de durver in Mathieu van der Poel om traditionele uitkomst te vermijden

Mathieu van der Poel is klaar om zijn grotendeels witte regenboogtrui weer te laten zien. Is de durver in hem op de afspraak in de GP de Fourmies? Daar zal de organisatie alvast op hopen.

Na zijn overwinning op het WK stond een week geleden zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen op het programma, met de Bretagne Classic. Een hoofdrol was in deze koers niet voor hem weggelegd. Het is de vraag of dat zondag wel zo zal zijn in de GP de Fourmies, wanneer Van der Poel opnieuw op Franse bodem koerst.

NIET VAN DER POEL MAAR JAKOBSEN FAVORIET

Op papier lijkt daar weinig kans toe. Traditioneel eindigt deze eendagskoers op een massasprint. Ga er de erelijst maar op na. Met mannen als Ewan, Viviani, Ackermann en Bouhanni staan daar allemaal sprinters op. Dit jaar is Fabio Jakobsen van Soudal Quick-Step de grote favoriet om het in een eventuele spurt af te maken.

Al weet je nooit of het zo ver komt met een Mathieu van der Poel aan de start. Aan durf en lef om er onverwacht de beuk in te gooien, heeft hem nooit gemankeerd. Dat zal ook nodig zijn om voor een verrassing te kunnen zorgen. Twijfel er niet aan dat dat de grote droom van de organisatie is. De aankomst is voor kort voor de klok van 17 uur.