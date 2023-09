Kompaan geeft Evenepoel verfrissend gebaar maar moet zelf op kin kloppen wanneer duo verzorgers topteam passeert

Op weg naar zijn grote revanche was Remco Evenepoel met een goede kompaan op pad. Verfrissing was in die warmte welgekomen en daar zorgde Bardet voor bij Evenepoel. Van een andere ploeg moest de Fransman dan weer geen medewerking verwachten.

Heel veel kopwerk deed Bardet niet, maar hij reed wel mee met Evenepoel tot op het moment dat deze keer bij de man van dsm-firmenich de tank helemaal leeg was. Onderweg was er ook een sportief gebaar. Bardet gooide bij zichzelf wat water in de nek en deed nadien hetzelfde bij Evenepoel, die daarna ook nog nog kon drinken van de fles. Bardet 🤜🤛 Evenepoel#EurosportCICLISMO #LaVuelta23 pic.twitter.com/TDEpVIQSWm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 9, 2023 Het is niet iedereen gegeven om leden van andere wielerploegen te helpen met drank of verkoeling. Tijdens een beklimming passeerden Evenepoel en Bardet twee verzorgers van Jumbo-Visma. Bardet vroeg hen met een handgebaar duidelijk om een drinkbus, maar kwam van een kale reis thuis. Une image qui risque de faire parler : sous une forte chaleur, les assistants de la Jumbo-Visma ignorent Romain Bardet (Team DSM-Firmenich), qui demande un bidon d'eau #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/LaIzC1YQOF — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 9, 2023 Beide helpers van de Nederlandse formatie hielden de bidons stevig bij zich, in afwachting van de komst van hun renners. Bardet moest het nog even zonder drinken stellen.