Lotte Kopecky als verdiende eindwinnares en Nederlandse zorgen voor feest bij SD Worx, Italiaanse wint in de Ardèche

Lotte Kopecky blijft de mooie prestaties aan mekaar koppelen. Ze mag zich de eindwinnares noemen van de Simac Ladies Tour.

Lotte Kopecky had na reeds twee ritzeges prima papieren om de eindzege op zak te steken. Naaste belaagster was ploeggenote Wiebes. De eerste bedreiging uit een andere ploeg, Anna Henderson, volgde al op 37 seconden. Het moest uiteraard nog altijd blijken wat de slotetappe van en naar Arnhem ging opleveren.

Bij de eerste passage aan de finish had de groep met de beste rensters - 26 vrouwen rijk - een bonus van iets meer dan een minuut op de achtervolgsters. Uiteraard zat Kopecky bij die kopgroep.Die kloof zakte nadien wel. Bij het ingaan van de finale begon Niewiadoma haar duivels te ontbinden.

KOPECKY DERDE IN DE SPRINT

In de absolute slotkilometers werd de Poolse dan toch teruggegrepen. Zo werd het nog sprinten en Lorena Wiebes van SD Worx was zoals verwacht de snelste. Elisa Balsamo kwam als tweede over de streep en Lotte Kopecky als derde. De Belgische verzekerde zich zo van de eindzege.

Update: in de Ronde van de Ardèche was het de voorlaatste etappe die op het programma stond. Daar soleerde de Italiaanse Malcotti naar winst, met een voorsprong van een kleine halve minuut. De Canadese Baril en de Italiaanse Quagliotto werden tweede en derde.