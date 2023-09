"Nog veel werk aan de winkel": Bruyneel zegt duidelijk wat moet verbeteren bij Remco Evenepoel zelf én bij zijn ploeg

Kan Remco Evenepoel opnieuw grote ronden gaan winnen? Over die vraag buigt Johan Bruyneel zich. De Vuelta van 2023 is alvast een rollercoaster geweest, wat het laatste deel van die drie weken durende koers ook nog mag brengen.

"Hij heeft de Vuelta vorig jaar gewonnen, hij heeft dus de kwaliteiten om mee te doen voor de prijzen in de grote ronden", begint Bruyneel zijn betoog in The Move+ met de positieve punten. "Alle groten ronden zijn anders. Je kunt zeggen dat de concurrentie vorig jaar veel minder sterk was dan dit jaar. Dat is helemaal waar."

"Ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is voor Remco Evenepoel, in veel verschillende gebieden", komt de voormalige ploegleider tot zijn hoofdconclusie. "Er moet heel serieus naar de planning voor zijn seizoen gekeken worden. En naar de manier waarop hij met emoties omgaat, in de beide uitersten. Of het fysiek of mentaal is, je verspilt energie."

EVENEPOEL STERKE PERSOONLIJKHEID

Kan daar wel een grondige verandering in teweeg gebracht worden? "Het kan een grote uitdaging zijn. Ik denk dat hij een enorm sterke persoonlijkheid heeft. Dat vergt veel van je. Er moet hem geleerd worden hoe kalm te blijven en energie te sparen. Geen gemakkelijke taak." Bruyneel moest dat vroeger zelf doen met zijn renners.

"Als ploegleider deed ik niet iets specifiek, buiten mijn renners echt goed leren kennen. Als standaard moet je altijd op de rem gaan staan, in welke situatie dan ook. Mijn grootste taak was een veilige omgeving creëren rond de renners en hen het gevoel geven dat alles onder controle is. Daar schort het volgens mij wat aan bij zijn ploeg."