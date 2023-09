Pogacar, topminister, voetbalwereld... De enorme lof voor Evenepoel komt van alle kanten: "Dat iedereen nu maar zwijgt"

De criticasters zijn even het zwijgen opgelegd. Remco Evenepoel krijgt enorm veel lof na zijn forse uithaal in de Vuelta, een dag nadat hij een schim was van zichzelf.

Remco Evenepoel heeft op Instagram ook nog een foto geplaatst van zijn memorabele overwinning, met natuurlijk ook een reactie hierop. "Het gaat er niet om wat je overkomt, maar het is hoe je reageert dat telt", schrijft de tweevoudige ritwinnaar. "Nooit opgeven." Lovende commentaren vanuit verschillende hoeken komen zijn richting uit. "Soms krijg je een dreun. Topsporters staan dan terug op en gaan er nog harder tegenaan. Wat een voorbeeld", deelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) een compliment uit. Ook Average Rob laat weten fier te zijn op de 'kampioen' Evenepoel. Dit bericht op Instagram bekijken Remco Evenepoel (@remco.ev) "Dit is het. Je bent terug", richt collega Tadej Pogacar zich tot Evenepoel. Ook vanuit de voetbalwereld zien ze hem zijn gram halen. "En dat iedereen nu maar eens zwijgt", ziet Olivier Deschacht er een antwoord van de wielrenner in ten opzichte van zijn critici. Ook Thibaut Courtois maakt duidelijk dat hij volop voor Evenepoel supportert.