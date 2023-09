Johan Bruyneel geeft Remco Evenepoel ook glashelder advies: "Dat zou mijn enige doel zijn"

Johan Bruyneel bekritiseerde Remco Evenepoel en diens ploeg om voor de tweede dag op rij in de ontsnapping te gaan in rit 15, maar wil gerust ook zijn advies delen om het dan wel beter aan te pakken. Nog één keer de groten kloppen, daar zou hij op focussen.

"Nog een overwinning vanuit een ontsnapping gaat niets toevoegen aan waar Remco Evenepoel voor staat", beweert Bruyneel in de podcast TheMove+. "Er is nog één week waar hij zo goed mogelijk uit moet komen. Niet enkel qua resultaat, maar ook met het oog op de toekomst."

Het zou uiteraard een opsteker zijn als die twee zaken samen kunnen gaan. "Wat ik zou doen, is focussen op de rit met de Angliru, een monsterbeklimming. Focus op het verslaan van Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard op die plek."

TOPPERS KLOPPEN KAN EVENEPOEL VERTROUWEN GEVEN

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Als je dat kunt, kun je de Vuelta beëindigen met zelfvertrouwen en zijn er geen vragen rond een slechte dag. Dat zou mijn enige doel zijn." Als de sportieve leiding dat al zou bepalen, is het ook de vraag of het die visie kan opleggen.

"Ik weet niet of de nieuwe generatie kampioenen advies aanvaardt of de sportdirecteurs enkel de chauffeurs zijn die hen begeleiden en hen gelukkig moeten houden. Ik vrees dat het het laatste is", besluit Bruyneel.