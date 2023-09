Johan Bruyneel is opnieuw bijzonder hard voor Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel heeft het er opnieuw op gewaagd, maar dit keer met minder succes. Johan Bruyneel is scherp voor de renner van Soudal Quick-Step om een dag na zijn vorige ritzege opnieuw te kiezen voor de vlucht. De omstandigheden waren immers zeer verschillend.

"Ik denk niet dat het een goed idee was", zegt Bruyneel in The Move+ over de keuze van Evenepoel om opnieuw aan te vallen. "De rit was minder zwaar dan de dag voordien. Na die ongelooflijke rit moet hij ook de vermoeidheid voelen. Hij is geen robot, hij is Superman niet."

LOGISCH DAT EVENEPOEL MOEST LOSSEN

Bruyneel vond het logisch dat Evenepoel op een gegeven moment zelfs moest lossen. "Mij lijkt het dat hij dacht dat hij opnieuw hetzelfde zou doen. Wielrennen op het hoogste niveau werkt zo niet, zelfs niet als je Remco Evenepoel heet. Persoonlijk vind ik het een vergissing om onieuw met de ontsnapping mee te gaan."

Waarom was dit dan geen slimme zet? "De kans was groot dat andere goede renners mee zouden gaan en dat het moeilijk zou zijn om hen eraf te rijden. Als hij de rit gewonnen had, zouden we natuurlijk anders praten, maar ik weet niet of hij die beslissingen neemt of iemand anders van het team hem er eens op wijst om iets anders te doen."

TWIJFEL OVER SOUDAL QUICK-STEP

Bruyneel, die eerder al beweerde dat er voor de ronderenner Evenepoel veel werk op de plank lag, noemt dat een vraagteken. "Is het advies uit de ploegwagen wel het juiste? De belangrijkste taak van een sportdirecteur is om de renners enkel uit de kooi te laten als het telt. Volgens mij is dat niet het geval bij Soudal Quick-Step."