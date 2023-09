Belgisch renner bij absolute top: "Hij moet niet bang zijn van Wout van Aert en Mathieu van der Poel"

Arnaud De Lie verkeert in bloedvorm. De renner van Lotto Dstny wil de komende maanden en jaren dan ook de nodige stappen vooruit zetten.

De toekomst lacht Arnaud De Lie toe. Hij verlengde onlangs zijn contract bij Lotto Dstny en dat had meteen ook zijn weerslag op zijn prestaties. Zo won hij vorige week de GP van Quebec en ook in Montréal liet hij zich zien op een voor hem a-typisch parcours.

Sportief manager Kurt Van De Wouwer van Lotto Dstny is dan ook heel erg blij met hoe alles vooruitgaat voor zijn poulain. Het is dan ook de bedoeling om in 2024 een grote ronde te rijden, al heeft de ploeg nog niet beslist welke dat zal worden.

Voor Van De Wouwer is het duidelijk dat De Lie van niemand bang moet zijn, ook niet van twee tenoren als wout van Aert en Mathieu van der Poel.

“Ik denk dat Arnaud voortaan van niemand schrik moet hebben in een sprint bergop, ook niet van Wout en Mathieu”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Zal hij altijd winnen? Neen. In Quebec moest hij van ver komen en vol in de wind sprinten. Het zal niet altijd lukken om dan nog te winnen.”

De goede vorm van De Lie leverde hem ook, samen met Wout van Aert, het kopmanschap op voor het EK wielrennen later deze maand in het Nederlandse Drenthe.