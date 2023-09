Eerste medische update over Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck had vanmorgen een zwaar verkeersongeval. Daarbij wordt vermoed dat hij onwel geworden is.

Alles over het ongeval kan je HIER nalezen. Wat er precies gebeurd is, is momenteel niet geweten. Er wordt gedacht aan een epileptische aanval of mogelijk ook een hartinfarct.

Van Hooydonck werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Sporza wordt hij door de dokters in een kunstmatige coma gehouden. Een onderzoek heeft aangetoond dat er geen hersenschade zou zijn.

“Zijn toestand is hoopgevend”, hoort de televisiezender in de omgeving van de renner. De toestand van de andere gewonden is ook hoopgevend. Een kind liep schrammen op en werd met haar moeder naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere bestuurster die lichtgewond raakte, verblijft momenteel in het ziekenhuis.

Zijn vrouw, die hoogzwanger zou zijn, moest ook ter observatie mee naar het ziekenhuis. Dat was louter ter controle, met haar en de baby zou alles in orde zijn.