Ervaren renner neemt ingrijpend besluit tijdens rustdag Vuelta

Op de rustdag van de Vuelta kom je al eens wat nieuws te weten. Het is een moment voor (nieuwe) contracten, voor transfers en voor aankondigingen.

Luis Leon Sanchez heeft op 39-jarige leeftijd besloten dat hij er na dit seizoen mee zal ophouden. Dat heeft hij laten weten op een persconferentie op de tweede rustdag in de Vuelta.

De 14e Vuelta die hij momenteel aan het rijden is zal dus ook meteen de laatste zijn. "Het is niet makkelijk om met wielrennen te stoppen. Ik beoefen deze sport al heel lang, sinds ik vijf jaar ben", aldus Luis Leon Sanchez in een mededeling.

In 2014 werd Luis Leon Sanchez nog bergkoning in de Vuelta. Hij won in zijn carrière ook vier ritten in de Tour de France en is bezig aan zijn 31e grote ronde. 23 van zijn eerste 30 wist hij ook te finishen, nu is hij op weg naar een 24e dus.

2010 was het beste jaar van de Spanjaard. Hij werd toen 9e in de Tour en in de Vuelta en won zijn eerste van twee Clasica San Sebastian. "Ik wil vooral mijn vrouw en drie kinderen bedanken. Ze hebben meer geleden en opgeofferd dan ik", aldus nog Sanchez.