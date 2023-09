OPINIE We hebben één grote vraag bij de reactie van Merijn Zeeman na dopingbeschuldigingen

Jumbo Visma kwam zondag in het oog van de storm. Jérôme Pineau beschuldigt de Nederlandse ploeg van mechanische doping.

Bij sterke prestaties van wielrenners en ploegen worden nog altijd vraagtekens geplaatst. Dat was al ten tijde van Lance Armstrong zo, maar ook over alles wat erna kwam en komen zal zullen er altijd vraagtekens gesteld worden.

Iets wat het wielerwereldje nog altijd aan zichzelf te danken heeft. Op dit moment domineert Jumbo Visma de internationale wielerwereld. Het verschil met de andere ploegen is gigantisch groot. Wie de drie grote rondes domineert, wekt blijkbaar argwaan.

Pineau nam geen blad voor de mond en sprak meteen van mechanische doping, al brengt hij daarvoor geen enkele vorm van bewijs aan. Die vermoedens waren er al ten tijde van Cancellara en blijven ook nu nog bestaan.

Merijn Zeeman kwam al snel met een reactie op de uitspraken van Pineau. Hij had het over de geloofwaardigheid van de Fransman, die zich het voorbije jaar niet populair maakte met zijn fratsen bij B&B Hotels-KTM waardoor renners op straat kwamen te staan.

Maar in de reactie van Zeeman missen we één ding. Wat de Nederlander niet doet over de beschuldigingen van mechanische doping is ze ontkennen. We hadden verwacht dat Zeeman zou zeggen dat Jumbo Visma niet aan mechanische doping doet. Maar die woorden kwamen er niet…