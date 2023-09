Wout van Aert heeft nieuws voor zijn supporters over het crossseizoen

Wout van Aert schreef zondag de Tour of Britain op zijn naam. Voorlopig is hij nog niet van plan het veld in te duiken.

Wout van Aert pakte vorige week de Tour of Britain. Daarmee zette hij een ritzege en eindwinst bij zijn palmares van dit seizoen. Dat oogde volgens hemzelf wat mager en daar wil hij in de laatste maanden van het jaar nog verandering in brengen. Van Aert heeft nog aardig wat op het programma staan. “Ik rij nog de Super 8 Classic, de tijd- en wegrit op het EK, Coppa Bernocchi, Gran Piemonte en het WK gravel.” Een drukke agenda dus en het veldrijden ligt nog niet meteen in het verschiet, al zal hij ook daar dit jaar zeker nog zijn intrede maken. Van Aert heeft echter een heel erg duidelijke boodschap voor zijn supporters. “Ik zal zeker enkele crossen rijden, maar nog niet in oktober”, voegt hij er nog aan toe, zonder al te spreken van waar hij in het veld van start zal gaan.