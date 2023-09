Arts geeft twee mogelijke oorzaken voor ongeval van Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck geraakte dinsdag gewond bij een verkeersongeval. Hij werd onwel achter het stuur, maar lijkt er geen echte verwondingen aan over te houden.

Van Hooydonck werd onwel achter het stuur en drukte daardoor zijn gaspedaal in en reed tegen vijf wagens. Enkel Van Hooydonck was er erg aan toe en werd door twee maatschappelijke werkers van de politie, die snel ter plaatse waren, gereanimeerd met hartmassage.

"Het snelle toedienen van de hartmassage is allicht cruciaal geweest", zegt een medische bron bij Het Nieuwsblad. Wat Van Hooydonck precies is overkomen, is nog altijd niet duidelijk. Ook bij Jumbo-Visma blijven ze op de vlakte.

Twee oorzaken ongeval

Een arts ziet twee mogelijke oorzaken. "Ofwel heeft de patiënt een hartstilstand gekregen. Ofwel heeft de patiënt fibrillatie: dan klopt het hart onregelmatig, maar is er wel nog activiteit in de hartspier." Een defibrillator kan dan met grote kans het hart weer op te starten.

Van Hooydonck heeft dan wel geen verwondingen overgehouden aan het ongeval, het blijft wel de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor de carrière van Van Hooydonck.