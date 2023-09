Belgische wielerbond maakt vervanger voor Nathan Van Hooydonck op het EK bekend

Nathan Van Hooydonck was door de Belgische wielerbond geselecteerd voor de EK-wegrit in het Nederlandse Drenthe. Maar na zijn zware auto-ongeval van afgelopen dinsdag werd al snel duidelijk dat Van Hooydonck daar niet aan de start zou staan.

De Belgische wielerbond heeft Van Hooydonck dan ook vervangen door Florian Vermeersch van Lotto Dstny. Vermeersch wordt naast Arnaud De Lie en Jasper De Buyst zo de derde renner van Lotto Dstny in de Belgische selectie.

"Beterschap, Nathan! Het hele Belgische wielerteam wenst jou en je gezin het beste toe", schreef de Belgische wielerbond nog bij de aankondiging op X.

Following his accident yesterday Nathan Van Hooydonck will be replaced by @FlorianVermeers for the Men's Elite Road Race at the UEC European Road Championships in Drenthe 🇳🇱



Recover well, Nathan! The whole Belgian Cycling Team wishes you & your family the best 💙#EuroRoad23 pic.twitter.com/8jYz2cAHBy