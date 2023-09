Geen ritwinst op de Angliru: Remco Evenepoel kreeg duidelijk signaal van Sepp Kuss voor de etappe

Remco Evenepoel heeft zich opnieuw getoond in de Vuelta. Een ritzege op de Angliru zat er echter niet in.

Remco Evenepoel had voor de 17de etappe al aangekondigd dat hij opnieuw in de ontsnapping wilde zitten, om onderweg bergpunten te pakken. Zoals zo vaak maakte Evenepoel zijn aankondiging ook waar en zat hij opnieuw in de ontsnapping.

Evenepoel pakte ook de volle buit op de eerste twee beklimmingen, maar zijn voorsprong was niet genoeg om stand te houden op de Angliru, op 5,5 kilometer van de streep was zijn verhaal voorbij. Al was dat vooraf ingepland.

"Sepp Kuss vertelde me voor de start van de rit dat Jumbo-Visma vandaag wilde controleren en ik heb meteen doorgegeven in de radio dat ik puur mee ging voor de punten op de eerste twee beklimmingen", zei Evenepoel bij Sporza.

Al was het vat ook af bij Evenepoel op de Angliru. "Ik wist sowieso dat het met mijn voorsprong onmogelijk zou zijn geweest om te winnen. Een dikke pluim op de hoed Mattia Cattaneo wel, dankzij hem pak ik twee keer de tien punten."