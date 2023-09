Philippe Gilbert wijst de grote schuldige aan voor inzinking van Remco Evenepoel

Er blijven theorieën de wereld ingestuurd worden wat er vorige week fout ging bij Remco Evenepoel. 27 minuten verliezen in de Vuelta is niet normaal.

Remco Evenepoel verloor afgelopen vrijdag 27 minuten in de eerste Pyreneeënetappe van de Vuelta. Wat precies de oorzaak was zullen we wellicht nooit helemaal te weten komen.

Philippe Gilbert zag vooral dat Evenepoel deze Vuelta eigenlijk niet had mogen rijden. Het stond uiteindelijk ook niet op zijn planning.

“De voorbereiding van Remco was niet specifiek genoeg, die was niet gericht op deze Vuelta”, zegt Philippe Gilbert aan La Capitale. Maar volgens de ex-renner is er eigenlijk iets anders dat veel meer doorweegt op de prestaties van Evenepoel.

“Laat ons niet vergeten dat Evenepoel heel wat over zich heen gekregen heeft na de uitspraken van zijn vader over een transfer”, wijst Gilbert naar de grote schuldige voor alles. “Je mag het effect van alles in de pers en op sociale media zeker niet onderschatten voor een renner.”

Vader Patrick Evenepoel had op de dag van het WK op de weg laten weten dat hij niet zeker was dat Remco volgend jaar nog voor Soudal-QuickStep zou rijden. Op die uitspraken kwamen heel wat reacties uit allerlei hoeken.