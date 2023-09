Remco Evenepoel deelt opvallend verhaal over verkenning van Angliru: "Moest me verstoppen achter een rots"

Remco Evenepoel probeert richting de Angliru opnieuw een ritzege de boeken. Zijn verkenning liep wel niet van een leien dakje.

Na zijn snipperdag van dinsdag probeert Remco Evenepoel woensdag opnieuw een poging te doen om een ritzege te pakken in de Vuelta. Hij wil vooral onderweg punten pakken voor zijn bergtrui, die hij nu al stevig rond zijn schouders heeft.

Evenepoel verkende de etappe in aanloop naar de Vuelta en moest een onaangename ervaring ondergaan. "Er kwam een kudde stieren op me af, dus ik heb me achter een rots moeten verstoppen om niet aangevallen te worden. Het is een beest, die Angliru", zei Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel in de vlucht

Ondertussen is de etappe al zo'n 55 kilometer onderweg en Evenepoel heeft ook woord gehouden. Hij zit samen met zijn ploegmaat Mattia Catteneo in de ontsnapping. Veel voorsprong kregen ze echter nog niet van het peloton, slechts 30 seconden op dit moment.