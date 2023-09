Tadej Pogacar moet duimen leggen voor toekomstige ploegmaat in Italië, Cavagna voert nummertje op in Slowakije

Op de laatste beklimming van twee beklimmingen van de Monte Serra (9,3 km aan 6,6%) zette Tadej Pogacar zijn ploegmaats op kop. Enkel Richard Carapaz en Pavel Sivakov konden de trein van UAE nog volgen.

Maar bij een aanval van zijn toekomstig ploegmaat Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) kon Pogacar de Fransman niet volgen. Carapaz kon nog weer aansluiten bij Sivakov, Pogacar kreeg hulp van zijn ploegmaat Großschartner. Maar Pogacar kon ook zijn Oostenrijkse ploegmaat niet volgen en werd uiteindelijk vierde op 1'28".

Sivakov geraakte op zo'n kilometer van de streep dan weer af van Carapaz op een brug. De Fransman hield uiteindelijk 4 seconden over op de Ecuadoriaan en pakte de overwinning in Pontedera.

๐Ÿšด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | Terwijl Evenepoel in Spanje met zijn teamgenoot Cattaneo aan een koppeltijdrit richting Angliru is begonnen, rijdt Pavel Sivakov in Toscane Tadej Pogacar uit de wielen. #GiroDellaToscana



