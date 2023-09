Jasper De Buyst verrast na zijn 3e plek in de GP de Wallonie: "Ik heb lang over mijn beslissing getwijfeld"

Jasper De Buyst zal in november de Zesdaagse van Gent niet rijden. Dat heeft hij aan organisator Christophe Sercu laten weten. Zo zullen we de komende editie niet een van de vaste waarden in 't Kuipke zien.

In de GP de Wallonie werd Jasper De Buyst 3e. Hij zag Gonzalo Serrano Dylan Teuns in een spurt kloppen. 3 seconden later won De Buyst de spurt voor plaats 3. Achteraf kwam Jasper De Buyst met verrassend nieuws: hij zal in november niet aan de Zesdaagse van Gent deelnemen. Hij is nochtans een vaste waarde en reed vorig jaar nog aan de zijde van de afscheidnemende Iljo Keisse. "Die week zal me sowieso bijblijven", vertelde De Buyst aan Het Nieuwsblad. " De Buyst had het eerder al aan organisator Christophe Sercu laten weten. "Na een lang seizoen past de zesdaagse niet meer in mijn programma", verklaarde hij zijn keuze. "Ik heb lang getwijfeld, maar ben blij dat ik de knoop uiteindelijk toch doorgehakt heb." Ook liet De Buyst ten slotte nog weten dat de kans groot is dat hij er op het einde nog eens zal bij zijn. "Ik heb altijd graag op de piste gereden", besloot hij.