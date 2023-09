Past Remco Evenepoel bij Jumbo-Visma? De hoofdtrainer spreekt er zich over uit

Remco Evenepoel zal de Vuelta niet winnen. De eindzege zal normaal gezien naar een renner van Jumbo-Visma gaan. En wat als Evenepoel naar Jumbo-Visma zou gaan, zou het team ook met hem succes hebben.

Voor een goed begrip: Remco Evenepoel zal in principe niet naar Jumbo-Visma gaan. Normaal gezien blijft hij bij Soudal Quick-Step.

Maar wat als Evenepoel voor Jumbo-Visma zou rijden? "Ik denk dat we met hem wel zouden kunnen werken", vertelde Head of Performance Mathieu Heijboer in de podcast De Grote Plaat. "Maar ik ken hem niet goed genoeg om er echt iets over te zeggen."

Ook sprak Heijboer zich over het verlies van Evenepoel in de Vuelta. In de rit naar de Tourmalet moest hij al op de Aubisque lossen en verloor hij uiteindelijk meer dan 27 minuten.

"Ik dacht dat Evenepoel zou opgeven", aldus Heijboer. "Als zoiets gebeurt, ben je normaal ziek. Maar een dag erna vloog hij alweer." Heijboer denkt dat Evenepoel door een mentale tik extra tijd verloor.