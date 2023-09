De geruchten over de toekomst van Evenepoel bij Soudal Quick-Step lijken van de baan te zijn: Lefevere heeft daar een duidelijke reden voor

Remco Evenepoel is in de Vuelta, op die slechte dag na, aan het schitteren. Ondertussen lijkt ook de geruchtenmolen rond zijn toekomst bij Soudal Quick-Step gestopt te zijn. Patrick Lefevere had daar een duidelijke reden voor.

Al het hele seizoen zijn er geruchten over een mogelijk vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. Evenepoel en het team ontkenden telkens stellig, maar vele maanden bleef de naam van INEOS Grenadiers opduiken. Net toen de geruchten weer wat leken te gaan liggen, was er net voor het WK een intervieuw van Patrick Evenepoel, de vader en manager van Remco Evenepoel. Hij dreigde met een vertrek als het team niet de nodige stappen zou zetten. Ook zei hij dat er interesse van 3 andere teams was. Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step bleven ontkennen. Ook gaf Evenepoel enkele dagen voor de start van de Vuelta een exclusief interview aan Lanterne Rouge. Daarin zei hij nog eens duidelijk dat er van een vertrek geen sprake is. Tijdens de Vuelta bleef het opvallend stil rond een mogelijk vertrek van Evenepoel. Er doen nauwelijks tot geen geruchten meer de ronde. "Die polemiek van de laatste weken was voor niks nodig. Dat zal mentaal ook wel gewogen hebben", zei Patrick Lefever aan Sporza. "Ik heb een gesprek met zijn vader gehad. Ik denk dat er veel zaken zijn uitgeklaard."