Een prachtig eerbetoon aan Tijl De Decker: jonge belofte van Lotto Dstny eert overleden ploegmaat met zege in China

Bij Lotto Dstny rouwen ze nog altijd om Tijl De Decker. Een ploegmaat heeft wel voor een eerbetoon aan de overleden renner gezorgd door in China naar de overwinning te knallen.

In de Tour of Taihu Lake is de tweede etappe van en naar Kunshan. Door de hevige regenval werd het een ingekorte rit van 127,6 kilometer. Hoewel de puntentrui niet aan hem toebehoorde, had Jarne Van de Paar van Lotto Dstny die wel om zijn schouders door zijn derde plaats in de openingsetappe.

En winnen in een puntentrui, dat is altijd iets speciaal. Van de Paar liet de gelegenheid niet liggen. Ook in Kunshan eindigde het in een groepssprint en deze keer liet de 22-jarige belofte zich door niemand aftroeven. Van de Paar spurtte naar winst voor de Nieuw-Zeelander George Jackson en de Italiaan Enrico Zanoncello.

Jarne wins the second stage at the Tour of Taihu Lake 🇨🇳#ForTijl pic.twitter.com/MOcU28yJPz — Lotto Dstny (@lotto_dstny) September 15, 2023

Laatstgenoemde blijft Van de Paar nog net voor in het algemene klassement en het puntenklassement. In de Tour of Taihu Lake worden in totaal vier ritten gereden. Lotto Dstny vierde de overwinning van Van de Paar alvast via een post op sociale media de hashtag ForTijl. Eind augustus overleed Tijl De Decker (22) na een ongeval op training.